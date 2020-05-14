Владельцы рекламных конструкций Казани получат отсрочку по платежам до следующего года

В Казани владельцы рекламных конструкций получат отсрочку внесения платежа за второй квартал 2020 года. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии.

Так, управление наружной рекламы и информации мэрии не будет начислять пени по оплате договоров до 31 марта 2021 года.

Напомним, в марте представители индустрии наружной рекламы столицы Татарстана направили мэру Казани письмо, в котором пожаловались на многочисленные срывы размещения из-за пандемии COVID-19 и грядущие убытки.

В связи с этим рекламщики обратились к властям города с просьбой перенести арендные платежи с 2020 на 2021 год и компенсировать им убытки. Также они попросили город выкупить часть простаивающих поверхностей под социальную рекламу.

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».