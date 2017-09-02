Управление наружной рекламы и информации Исполкома Казани
Общая информация
Управление наружной рекламы и информации Исполнительного комитета муниципального образования города Казани выполняет управленческие функции в сфере развития и размещения средств наружной рекламы и информации на территории города Казани.
Руководитель - Багаутдинов Аскар Рифович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, 34/4, этаж 2
- Телефон: (843) 292-01-46
- Email: reklama.kzn@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page152.htm
Дата последнего обновления: 02.09.2017