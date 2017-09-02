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Управление наружной рекламы и информации Исполкома Казани

Общая информация

Управление наружной рекламы и информации Исполнительного комитета муниципального образования города Казани выполняет управленческие функции в сфере развития и размещения средств наружной рекламы и информации на территории города Казани.

Руководитель - Багаутдинов Аскар Рифович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, 34/4, этаж 2
  • Телефон: (843) 292-01-46
  • Email: reklama.kzn@tatar.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page152.htm

Дата последнего обновления: 02.09.2017

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