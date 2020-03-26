Казанские рекламщики просят мэрию спасти их от кризиса

Фото: Владимир Васильев / kazanreporter.ru

Как рекламщики пострадали от коронавируса

Представители индустрии наружной рекламы Казани направили мэру Казани письмо, в котором пожаловались на многочисленные срывы размещения из-за пандемии коронавируса и грядущие убытки. В связи с этим рекламщики попросили перенести арендные платежи с 2020 на 2021 год, компенсировать им убытки, а также попросили город выкупить часть простаивающих поверхностей под социальную рекламу.

Письмо направлено в телеграм-каналы, соцсети и СМИ, копия письма есть у «Реального времени». Факт направления письма и изложенные в нем тезисы подтвердил владелец рекламной группы ITL Илья Фомин. Он также заявил, что подобные письма представители индустрии пишут и в других городах.

— Рынок рекламы в связи с коронавирусом ожидают тяжелые времена. Это не ситуация Казани, это ситуация России, решается на федеральном уровне такой вопрос. Во все администрации всех городов России, где мы представлены, такие коллективные письма пишутся. Индустрия наружной рекламы, как, например, и индустрия общественного питания, находится на первой линии воздействия таких факторов, как эпидемия коронавируса.

В письме рекламщики указывают, что на неопределенный срок уже сняли все размещения компании из сферы развлечений (что, по оценкам авторов письма, около 18% всего объема наружной рекламы) и сферы туризма. Крупные сети фастфуда предупредили о возможном снятии размещений, а продуктовые ретейлеры и торговые центры сокращают объемы размещений.

— Иные клиенты переводят рекламные бюджеты на интернет-рекламу и телевидение, полагая, что потребители будут проводить основное время дома при столь неблагоприятной эпидемиологической обстановке, — говорится в письме.

Кроме того, рекламщики заявляют, что ключевые клиенты стали допускать просрочки оплаты. «Все эти факторы стремительно вводят отрасль размещения наружной рекламы в глубокий кризис», — заявляют авторы письма и добавляют, что ситуация ударит и по городскому бюджету, особенно если многие игроки рынка обанкротятся.

Что просят рекламщики

В связи с ситуацией авторы письма просят следующее:

перенести сроки арендной платы за 2020 год равными частями на 2021 год;

освободить рекламщиков от арендной платы за непроданные стороны или компенсировать им арендную плату за эти площади, а плату за площади с электронными табло сократить на 50%;

непроданные площади использовать под социальную рекламу. Авторы письма даже предложили две темы для такой рекламы: голосование по поправкам в Конституцию России (перенесенное на неизвестную пока дату) или же по профилактике коронавируса. При этом расходы на производство такой рекламы, по мнению авторов письма, должна нести мэрия;

в случае введения карантина в Казани полностью освободить их от арендной платы за этот период.

В своих требованиях авторы письма ссылаются на распоряжение правительства РФ от 19.03.2020 г. № 670-р, которое предписывает перенести арендную плату за госимущество с 2020 года на 2021 год равными частями. Однако для органов местного самоуправления это распоряжение носит рекомендательный, а не обязательный характер, о чем сказано в пункте 4 документа.

Также авторы письма попросили о личной встрече с руководством города, чтобы обсудить ситуацию. В пресс-службе мэрии Казани пока не подтвердили и не опровергли получение подобного письма.

Александр Артемьев