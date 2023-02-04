Международный газовый хаб может заработать в Турции уже в 2023 году

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что работы по созданию на турецкой территории международного газового хаба вступили в завершающую стадию. Первую торговую операцию на его площадке планируется провести в текущем году, сообщает ТАСС.

По его словам, переговоры по участию в реализации проекта создания хаба проведены с рядом стран:

— Представители всех государств, с которыми мы обсуждали этот вопрос, заявили о готовности поддержать проект, — отметил он.

Фото: pxhere.com

Напомним, в конце октября Турция договорилась с Россией о создании газового хаба на своей территории. Позднее на эту тему высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что так стране будет легче контролировать акваторию Черного моря.



На прошлой неделе замглавы Министерства иностранных дел Олег Сыромолотов сообщил, что Россия и Турция приступили к обсуждению вопросов безопасности газового хаба.



— В настоящее время на экспертном уровне обсуждаются различные аспекты реализации этой идеи, в том числе деликатные. С удовлетворением воспринимаем энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу, — сказал он.

Замглавы МИДа считает, что Москва и Анкара общими усилиями смогут решить все имеющиеся вопросы, в том числе касающиеся обеспечения безопасности существующих и будущих энергетических объектов.

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Максим Кокунин