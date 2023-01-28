МИД РФ: Россия и Турция обсуждают вопросы безопасности газового хаба

Россия и Турция приступили к обсуждению вопросов безопасности газового хаба, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов:



— В настоящее время на экспертном уровне обсуждаются различные аспекты реализации этой идеи, в том числе деликатные. С удовлетворением воспринимаем энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу, — сказал он в интервью ТАСС.

Замглавы МИДа РФ считает, что Москва и Анкара общими усилиями смогут решить все имеющиеся вопросы, в том числе касающиеся обеспечения безопасности существующих и будущих энергетических объектов.



Сыромолотов также заявил, что энергетика — одна из самых успешных сфер российско-турецкого взаимодействия. Он отметил, что настрой Анкары на «дальнейшее качественное углубление связей» в этом направлении обусловлен положительным опытом двусторонней кооперации при строительстве газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также «надежностью России как поставщика «голубого топлива».

В конце октября Турция договорилась с Россией о создании газового хаба на своей территории. Позднее на эту тему высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что так стране будет легче контролировать акваторию Черного моря.



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Илина Хакимова