Турция начала выполнять договоренности о газовом хабе с Россией

В Турции после достижения принципиального соглашения с Россией о создании газового хаба начали выполнять свою часть работы. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Денмез.

— Друзья работают в Botaş, Epiaş. У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне, — приводит слова Денмеза ТАСС.

Фото: pxhere.com

Напомним, лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании газового хаба в своей стране. О планах создания газового хаба Эрдоган рассказал еще 14 октября. По его словам, это произойдет в кратчайшие сроки. Как сообщает источник, о стоимости хаба пока рано говорить.



Эрдоган отметил, что в Турции уже есть хаб для распределения газа по стране, однако новый проект будет международным. Анкара построит инфраструктурный объект «в наиболее подходящем для этого месте».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева