Турецкий парламент не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Турецкий парламент в нынешних условиях не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



Фото: kremlin.ru

Глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем на прошлой неделе сообщал, что страна продолжает процесс вступления в НАТО, несмотря на возникшие осложнения с Анкарой:

— Процесс вступления в НАТО не остановился. Правительство продолжает выполнять условия меморандума между Швецией, Финляндией и Турцией. Но Турция должна решить, когда она завершит процедуру ратификации, — сказал он.

Недовольство Турции возникло после недавней акции с публичным сожжением Корана в Швеции. Анкара на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО. Биллстрем отметил, что это усложнило процесс вступления в Североатлантический альянс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО после скандальных акций в Стокгольме. Турецкий лидер охарактеризовал Швецию как страну, поддерживающую террористов, но при этом ожидающую получить поддержку для вступления в НАТО. Эрдоган подчеркнул, что такой поддержки не будет.

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Маргарита Головатенко