Эрдоган заявил, что Турция не скажет «да» Швеции в вопросе о вступлении в НАТО

Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей партии справедливости и развития, сообщает ТАСС.

Свою позицию в данном вопросе турецкий лидер объяснил событиями в Стокгольме 21 января, когда основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством.

— Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем «да» твоему вхождению в НАТО, — заявил Эрдоган.

Фото: pixabay.com

При этом он подчеркнул, что Анкара положительно относится к Финляндии в вопросе о вступлении в североатлантический альянс.

— В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии, — заключил турецкий лидер.

Накануне сообщалось, что турецкий парламент в нынешних условиях не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. На прошлой неделе глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем отмечал, что его страна продолжает участвовать в процессе по вступлению в НАТО, несмотря на возникшие сложности в диалоге с Анкарой.



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Антон Гаврилов