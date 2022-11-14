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Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в водах Дании

22:17, 14.11.2022
Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в водах Дании
Фото: angi.ru

Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании, сообщает RT.

В компании указали, что разрешение на обследование было получено еще 1 ноября, но доступ к конкретным точкам повреждений был невозможен для гидрографического обследования из-за запретной зоны, введенной датской стороной.

Фото: gazprom.ru

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках». На них были обнаружены две воронки — 3 и 5 метров глубиной.

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Маргарита Головатенко
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