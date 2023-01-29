Олаф Шольц: Швеция и Дания продолжают расследование ЧП на «Северном потоке»

Власти Швеции и Дании продолжают расследование взрывов на трубопроводе «Северный поток», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel.



— Взрывы произошли в морской акватории Швеции и Дании, расследование сложное и все еще продолжается. В таком конституционном государстве, как Германия, чиновники должны сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать, — приводит его слова «РИА Новости».

Шольц упомянул, что считает неприемлемым высказывать предположения или спекулировать на этой теме.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках». На них были обнаружены две воронки — 3 и 5 метров глубиной. Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании 14 ноября.



Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» сохраняется.



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Маргарита Головатенко