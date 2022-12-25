Новак назвал технически возможным ремонт «Северных потоков»

Техническая возможность ремонта «Северных потоков» в настоящий момент сохраняется, заявил в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак.



Он отметил, что назвать стоимость и продолжительность ремонта пока нельзя в связи с проведением расследования. Операторов газопроводов — Nord Stream AG и Nord Stream 2 — к информации не допускают, а сказать, когда инфраструктура будет восстановлена и сколько это будет стоить, пока нельзя.

Фото: government.ru

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках». На них были обнаружены две воронки — 3 и 5 метров глубиной. Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании 14 ноября.



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Маргарита Головатенко