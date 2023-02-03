Казанцы стали тратить меньше времени на сверхурочную работу

Только 7% казанцев считают важным работать сверх нормы на своего работодателя. 12% респондентов, которые исполняют свои обязанности дистанционно, придерживаются той же позиции. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики также выяснили, большая часть жителей столицы РТ придерживается позиции, согласно которой, лучше только иногда переработать, но не продолжать делать это на протяжении всей карьеры — так считают 52% респондентов, которые работают вне дома и 54% дистанционных работников. Мнение о том, что рабочие задачи нужно выполнять исключительно в рабочее время разделяют как очные, так и дистанционные сотрудники (41% и 34% соответственно).

Помимо этого, исследование показало, что 20% опрошенных никогда не работают в личное время — 23% дистанционных работников следуют той же стратегии. Однако 14% опрошенных, которые ходят на работу и 15% тех, кто работает из дома заявили, что ежедневно занимаются переработками.



На этой неделе сообщалось, что двое из троих россиян помогут своему коллеге, если у него возникнут трудности на работе. Проявят инициативу и сами предложат помощь коллеге, у которого возникли трудности по работе, 65% россиян. Еще 27% опрошенных признались, что помогут лишь в том случае, если их об этом попросят. Помимо этого, аналитики выяснили, что 2% респондентов помогут своему коллеге лишь в том случае, если им на это даст разрешение начальство.



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Антон Гаврилов