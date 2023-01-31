Исследование: двое из троих россиян помогут своему коллеге, если он столкнется с трудностями на работе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проявят инициативу и сами предложат помощь коллеге, у которого возникли трудности по работе, 65% россиян. Еще 27% опрошенных признались, что помогут лишь в том случае, если их об этом попросят. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики также выяснили, что 2% респондентов помогут своему коллеге лишь в том случае, если им на это даст разрешение начальство. Столько же процентов от общей массы опрошенных никогда не будут помогать сослуживцам.

Фото: realnoevremya.ru

Исследование показало, что молодым сотрудникам свойственно реже помогать своим коллегам. При этом сослуживцы старше 35 лет напротив готовы протянуть руку помощи, если потребуется. Помимо этого, аналитики выяснили, что респонденты, чье жалование начинается от 50 тысяч рублей, более склонны помогать своим коллегам, если это потребуется. Напротив, те, чья зарплата меньше, не слишком инициативны в данном вопросе.

Более того выяснилось, что мужчины чаще женщин готовы помочь своему сослуживцу по работе (66 и 64% соответственно). Среди женщин же больше всего тех, кто предпочитает дождаться просьб о помощи (31%).

12 января сообщалось, что каждому четвертому казанцу (25%) потребовался месяц для того, чтобы адаптироваться на новом рабочем месте. Еще 19% для этого нужна неделя. Также выяснилось, что 16% опрошенных уже в первый день смогли влиться в рабочий коллектив и разобраться со своими обязанностями. Такое же число респондентов заявили, что для того, чтобы привыкнуть к коллективу и свыкнуться с новыми задачами, им понадобилось 3 месяца.

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Антон Гаврилов