«Это урок для нас»: в суде Казани выступили с последним словом участники кражи сейфа из здания СК

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уже 10 февраля в Казани могут вынести первый приговор по делу о краже сейфа с 14,7 млн рублей из здания отдела Следкома по Татарстану. Сегодня трое сознавшихся участников этого преступления выступили в Вахитовском райсуде с последним словом, передает с заседания журналист «Реального времени».



В своих обращениях к суду обвиняемые просили не наказывать их сурово, ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы. «Само нахождение в СИЗО — уже справедливое наказание. Все, что произошло, для нас — это урок на всю жизнь», — сообщил подсудимый Руслан Нургалиев.

Ранее адвокаты настаивали на своей версии случившегося. Мол, парни не знали, что за учреждение находится в том здании, куда они влезли в масках и перчатках после подготовки, включавшей закрашивание объектива на камерах видеонаблюдения.

Для этой троицы в прениях гособвинитель просил 13,5 года колонии общего режима. Из них 5 лет — для подсудимого Данилы Елинсона, 4 года — для Никиты Карабаева и 4,5 — для Руслана Нургалиева. Организатора преступления — бывшего следователя-криминалиста СК Марата Шакирова судят отдельно: на прошлом заседании прокурор предложил отправить его за решетку на 7 лет, лишить звания «полковник юстиции» и права занимать должности на госслужбе в течение 3 лет после освобождения.

Напомним, дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками вскрылось 4 октября 2021 года, через три дня четверо обвиняемых в этом преступлении оказались в СИЗО, включая сознавшегося в организации этого преступления бывшего следователя отдела криминалистики Марата Шакирова. Пятого — Дживана Мхитаряна — объявили в международный розыск. Большая часть похищенных денег не найдена до сих пор.