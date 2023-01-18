«И лишить звания полковника»: в Казани прокурор просит 7 лет колонии для организатора кражи сейфа из СК

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу о краже сейфа с 14,7 млн рублей из здания отдела Следкома. По данным «Реального времени», гособвинитель Руслан Байбиков запросил для бывшего следователя Марата Шакирова — организатора этой кражи, 7 лет колонии общего режима.



В качестве дополнительных наказаний помощник прокурора Вахитовского района просил лишить Шакирова звания полковника юстиции и установить запрет занимать должности на госслужбе в течение 3 лет после освобождения.

Защита попросила время для подготовки к прениям, и заседание отложили на февраль.



Напомним, дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками вскрылось 4 октября 2021 года, через три дня четверо обвиняемых в этом преступлении оказались в СИЗО, включая сознавшегося в организации кражи бывшего следователя отдела криминалистики Марата Шакирова. Пятого объявили в международный розыск. Большая часть похищенных денег не найдена до сих пор.

В марте перед Вахитовским райсудом предстали трое фигурантов — Данила Елинсон, Никита Карабаев и Руслан Нургалиев. Вину на предварительном следствии и в суде они признали. Лишь утверждали — не знали, что похищают имущество из здания СК, их использовали втемную. Шакиров пошел под суд отдельно благодаря досудебному соглашению, которое позднее прокуратура посчитала невыполненным. Это означает — на более мягкое наказание бывший досудебщик рассчитывать не может.

Окончательное обвинение Шакирову предъявили по трем эпизодам преступлений — кража в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и два пособничества в подделке паспорта в целях его незаконного использования (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ). По версии СК, используя паспортные данные своих коллег, следователь получил как минимум два кредита на 410 и 630 тысяч рублей, но деньги эти не похитил, поскольку погашал задолженность перед банками. Вину в этом бывший следователь полностью признал.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

К слову, допрос предавшего систему силовика в обоих процессах провели в закрытом для общественности режиме.

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Ирина Плотникова