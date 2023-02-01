Очевидцы сообщили об эвакуации двух торговых центров в Казани

В соцсетях появилась информация об эвакуации двух казанских торговых центров. Как сообщает telegram-канал «ВКазани поймут» в городе эвакуировали ТЦ «Южный» и ТЦ «Кольцо».

Причины эвакуации пока неизвестны. Как отмечают очевидцы, на место приехали сотрудники Росгвардии.

Напомним, 22 января в Казани эвакуировали три торговых центра в Казани. Как рассказали «Реальному времени» сотрудники ТЦ им поступило «некое» сообщение. После проверки помещений кинологами всех людей пустили обратно внутрь.

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Айрат Назипов