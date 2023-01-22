Казанские торговые центры возобновили работу после эвакуации

Три казанских торговых центра, где сегодня утром провели эвакуацию, работают в обычном режиме. О возобновлении работы «Реальному времени» сообщили сотрудники ТЦ.

— Эвакуация была, но она прошла. Причина? Сообщение поступило, — прокомментировали нам в одном из торговых центров.



При этом работники опровергли слухи о каком-либо возгорании или пожаре.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в Казани эвакуировали три торговых центра. Это: ТЦ «Южный», «Тандем» и «Горки Парк». Как сообщали очевидцы, на место приезжали пожарные.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов