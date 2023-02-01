Блок «Г» инфекционной больницы в Челнах отремонтируют за полмиллиарда рублей

Как выяснило «Реальное время», в блоке «Г» набережночелнинской инфекционной больницы проведут капитальный ремонт стоимостью 544,8 млн рублей. Очередные работы на территории этого учреждения будут включать в себя не только реставрацию здания, но и приобретение нового оборудования, мебели и различного инвентаря.

ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница», расположена по адресу: пр. Московский, д. 85. Ее строительство в проектном объеме было завершено в 1985 году, а пять корпусов на 300 коек вводились в эксплуатацию постепенно — с 1984 по 1986 год. Стоит отметить, что важной частью в истории больницы является период пандемии, когда она обрела статус COVID-госпиталя.

О ремонте этого медучреждения заговорили еще в 2017 году. Работы стартовали в 2018 году, их разделили на несколько этапов — первыми были обновлены блоки В1 и В2. На это выделяли 773,2 млн рублей. Однако в декабре 2020-го ремонт блока Б приостановили на полтора месяца. Такое решение было принято по просьбе Управления здравоохранения в связи с тем, что закрытие на реконструкцию приведет к потере койко-мест в медучреждении.

На продолжение ремонта в 2022 году выделялось еще 337 млн рублей — в эту сумму входила стоимость замены лифтов, а также установки сигнализации.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Уже в этом году, 31 января, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил о том, что ремонтные работы полностью завершились в блоке «А». Его должны передать в эксплуатацию на следующей неделе. Как отметил глава города, после окончания реставрации в этом блоке рабочие начнут обновлять блок «Г».

На этом объекте подрядчику также придется заняться заменой кровли, входных групп, отделкой фасадов, проемов, установкой новых систем электро- и водоснабжения, а также поставить новые лифты. Помимо этого, исполнителю предстоит ряд работ по благоустройству территории и подведению всех видов коммуникаций.

Заказчиком является ГБУ «Главстрой Татарстана», а исполнить контракт необходимо до 12 декабря 2023 года. Напомним, что полностью больницу хотят отремонтировать к 2024 году.

Фото: nabchelny.ru

В ноябре 2022 года известная российская журналистка Ксения Собчак раскритиковала состояние городской больницы №5 в Набережных Челнах. Она говорила о грязном туалете, побитом поле и приклеенном выключателе в приемном отделении. В доказательство своих слов она опубликовала соответствующие фотографии.

Минздрав Татарстана опроверг публикацию Собчак. Там рассказали, что в больнице ежегодно приводят ремонт, а снимки журналистки оказались старыми. После этого Собчак снова обрушилась с критикой на республиканский Минздрав. Она обвинила его во лжи и отметила, что снимки были сделаны незадолго до публикации.

Позднее глава Минздрава республики Марат Садыков заявил, что власти Татарстана считают строительство нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах целесообразнее капительного ремонта действующего объекта.

После этого на совещании в декабре мэр города Наиль Магдеев попросил ускорить ремонт челнинской инфекционной больницы.



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Максим Кокунин