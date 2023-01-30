В Казани вновь обновят футбольное поле на «Ак Барс Арене»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», АО «Казань Арена» в очередной пытается нанять подрядчика для проведения реновации футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена». Стоимость работ оценивается в 3,5 млн рублей. Аналогичный договор планировалось заключить в декабре 2022 года, но закупку отменили, а стоимость контракта с того момента выросла на 84 тысячи.

Реновация со второй попытки

Что касается закупки, которая не состоялась месяц назад, то согласно документации, ее финансирование должно было осуществляться за счет средств, полученных в рамках договора доверительного управления. Стоимость контракта оценивалась в 3,4 млн рублей.

Размер футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена» 107 на 68,5 метров, тип покрытия — натуральный газон. Кроме того, на нем имеется система жидкостного подогрева газона, система орошения с автоматическим управлением и автоматическая система аэрации.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

В перечень работ, которые необходимо выполнить подрядчику, входило: выкашивание газона газонокосилкой, снятие механизированным способом слоя грунта на глубину не менее 40 миллиметров, поднятие искусственного волокна системы GrassMaster граблями в четыре прохода по четырем направлениям, послойное распределение песка после каждого прохода граблями. Заказчик также требует удобрить почву, посеять семена газонных трав, полить газон, а также погрузить снятый грунт в самосвал, вывезти его и утилизировать.

Единственный подрядчик из Московской области

В этом году закупка не имеет сопутствующих пояснений и технических характеристик. Уточняется лишь то, что она не является конкурентной и осуществляется у одного поставщика.

Подобный договор на реновацию футбольного поля АО «Казань Арена» заключало в 2021 году. Тогда работы оценивалась в 3,408 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Кокунин(архив)

Подрядчиком выступало ООО «Футбольные поля» из Химок Московской области, зарегистрированное еще в 2009 году. Согласно последним данным, опубликованным в 2021 году, чистая прибыль компании составляет 3,866 млн рублей. Стоит отметить, что ее риски оцениваются как низкие, а среди исполнительных производств только 31 штраф ГИБДД на общую сумму в 160 тысяч рублей.

Компания неоднократно работала на различных спортивных объектах Московской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Среди заказов имелись работы по устройству ландшафта.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

Помогают ли деньги решать проблемы?

Поле стадиона «Ак Барс Арена» неоднократно критиковал бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Он утверждал, что из-за плохого покрытия футболисты постоянно травмируются. В итоге стороны даже договорились, что поле больше не будет использоваться для нефутбольных мероприятий.



— Волевым усилием мы проводим чемпионат мира. Мы с вами сидим на шикарном стадионе. Современный, отличный 45-тысячник. Вы знаете, что здесь поле #овно? Что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле наш основной нападающий дважды получил серьезнейшую травму, когда вылетал на 3 месяца, и мы теряли огромное количество очков, денег, — сказал Леонид Слуцкий в интервью Ксении Собчак.



Фото: rubin-kazan.ru

К слову, «Ак Барс Арена» в целом предназначена не только для проведения футбольных матчей, но и других спортивных мероприятий, а также развлекательных шоу и концертов. Так, на стадионе были проведены церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады и церемония открытия чемпионата мира WorldSkills 2019. «Ак Барс Арена» приняла чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций 2017 года, а также чемпионата мира по футболу в 2018 года.

В Министерстве спорта Татарстана рассказывали, что содержание стадиона «Ак Барс Арена» ежегодно обходится в 306 миллионов рублей. Из них 120 миллионов — это внебюджетные средства.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

В 2022 году Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на капитальный ремонт спортивного объекта за 177,3 миллиона рублей из республиканского бюджета. На стадионе планируется установить мульти-сплит-систему, проложить внутренние трубопроводы канализации из полипропиленовых труб, установить унитазы, столы и шкафы под мойки и так далее. 73,7 миллиона пойдут на комплекс работ по восстановлению огнезащитного покрытия и ремонт безнапорных ливневых трубопроводов кровли.

«Ак Барс Арена» расположена в Ново-Савиновском районе Казани, между проспектом Хусаина Ямашева и Чистопольской улицей, недалеко от аквапарка «Ривьера» и спортивного комплекса «Олимп». «Реальное время» летом прошлого года показывало изнанку этого объекта.



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Максим Кокунин