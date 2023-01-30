В Казани вновь обновят футбольное поле на «Ак Барс Арене»
Как выяснило «Реальное время», АО «Казань Арена» в очередной пытается нанять подрядчика для проведения реновации футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена». Стоимость работ оценивается в 3,5 млн рублей. Аналогичный договор планировалось заключить в декабре 2022 года, но закупку отменили, а стоимость контракта с того момента выросла на 84 тысячи.
Реновация со второй попытки
Что касается закупки, которая не состоялась месяц назад, то согласно документации, ее финансирование должно было осуществляться за счет средств, полученных в рамках договора доверительного управления. Стоимость контракта оценивалась в 3,4 млн рублей.
Размер футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена» 107 на 68,5 метров, тип покрытия — натуральный газон. Кроме того, на нем имеется система жидкостного подогрева газона, система орошения с автоматическим управлением и автоматическая система аэрации.
В перечень работ, которые необходимо выполнить подрядчику, входило: выкашивание газона газонокосилкой, снятие механизированным способом слоя грунта на глубину не менее 40 миллиметров, поднятие искусственного волокна системы GrassMaster граблями в четыре прохода по четырем направлениям, послойное распределение песка после каждого прохода граблями. Заказчик также требует удобрить почву, посеять семена газонных трав, полить газон, а также погрузить снятый грунт в самосвал, вывезти его и утилизировать.
Единственный подрядчик из Московской области
В этом году закупка не имеет сопутствующих пояснений и технических характеристик. Уточняется лишь то, что она не является конкурентной и осуществляется у одного поставщика.
Подобный договор на реновацию футбольного поля АО «Казань Арена» заключало в 2021 году. Тогда работы оценивалась в 3,408 млн рублей.
Подрядчиком выступало ООО «Футбольные поля» из Химок Московской области, зарегистрированное еще в 2009 году. Согласно последним данным, опубликованным в 2021 году, чистая прибыль компании составляет 3,866 млн рублей. Стоит отметить, что ее риски оцениваются как низкие, а среди исполнительных производств только 31 штраф ГИБДД на общую сумму в 160 тысяч рублей.
Компания неоднократно работала на различных спортивных объектах Московской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Среди заказов имелись работы по устройству ландшафта.
Помогают ли деньги решать проблемы?
Поле стадиона «Ак Барс Арена» неоднократно критиковал бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Он утверждал, что из-за плохого покрытия футболисты постоянно травмируются. В итоге стороны даже договорились, что поле больше не будет использоваться для нефутбольных мероприятий.
— Волевым усилием мы проводим чемпионат мира. Мы с вами сидим на шикарном стадионе. Современный, отличный 45-тысячник. Вы знаете, что здесь поле #овно? Что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле наш основной нападающий дважды получил серьезнейшую травму, когда вылетал на 3 месяца, и мы теряли огромное количество очков, денег, — сказал Леонид Слуцкий в интервью Ксении Собчак.
К слову, «Ак Барс Арена» в целом предназначена не только для проведения футбольных матчей, но и других спортивных мероприятий, а также развлекательных шоу и концертов. Так, на стадионе были проведены церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады и церемония открытия чемпионата мира WorldSkills 2019. «Ак Барс Арена» приняла чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций 2017 года, а также чемпионата мира по футболу в 2018 года.
В Министерстве спорта Татарстана рассказывали, что содержание стадиона «Ак Барс Арена» ежегодно обходится в 306 миллионов рублей. Из них 120 миллионов — это внебюджетные средства.
В 2022 году Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на капитальный ремонт спортивного объекта за 177,3 миллиона рублей из республиканского бюджета. На стадионе планируется установить мульти-сплит-систему, проложить внутренние трубопроводы канализации из полипропиленовых труб, установить унитазы, столы и шкафы под мойки и так далее. 73,7 миллиона пойдут на комплекс работ по восстановлению огнезащитного покрытия и ремонт безнапорных ливневых трубопроводов кровли.
«Ак Барс Арена» расположена в Ново-Савиновском районе Казани, между проспектом Хусаина Ямашева и Чистопольской улицей, недалеко от аквапарка «Ривьера» и спортивного комплекса «Олимп». «Реальное время» летом прошлого года показывало изнанку этого объекта.
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