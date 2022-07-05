В Минспорта Татарстана рассказали, во сколько обходится содержание стадиона «Ак Барс Арена»
Содержание стадиона «Ак Барс Арена» в Казани ежегодно обходится в 306 млн рублей. 120 млн рублей из них составляют внебюджетные средства, сообщил заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.
— Мы планируем увеличить количество привлекаемых внебюджетных средств. Объект полностью загружен, — приводит ТАСС его слова.
В начале июня Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на капитальный ремонт футбольного стадиона «Ак Барс Арена». На эти цели готовы направить более 177,3 миллиона рублей из бюджета Татарстана. На стадионе планируется установить мульти-сплит-систему, проложить внутренние трубопроводы канализации из полипропиленовых труб, установить унитазы, столы и шкафы под мойки и так далее.
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