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В Минспорта Татарстана рассказали, во сколько обходится содержание стадиона «Ак Барс Арена»

19:43, 05.07.2022 1
В Минспорта Татарстана рассказали, во сколько обходится содержание стадиона «Ак Барс Арена»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Содержание стадиона «Ак Барс Арена» в Казани ежегодно обходится в 306 млн рублей. 120 млн рублей из них составляют внебюджетные средства, сообщил заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

— Мы планируем увеличить количество привлекаемых внебюджетных средств. Объект полностью загружен, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на капитальный ремонт футбольного стадиона «Ак Барс Арена». На эти цели готовы направить более 177,3 миллиона рублей из бюджета Татарстана. На стадионе планируется установить мульти-сплит-систему, проложить внутренние трубопроводы канализации из полипропиленовых труб, установить унитазы, столы и шкафы под мойки и так далее.

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Татьяна Леухина
СпортОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июл
    Когда трибуны для зрителей будете обогревать, а не уличный воздух?
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