Изнанка Казани: уголок дикой природы за стадионом «Ак Барс Арена»

Один из знаковых объектов Казани — футбольный стадион «Ак Барс Арена». Он входит в список самых вместительных стадионов России — рассчитан на более чем 45 тысяч человек. Кроме того, этот комплекс представлен наивысшей, четвертой категорией УЕФА. Однако территория, на которой находится стадион, также имеет множество интересных деталей, которые часто упускаются из виду. Стандартный маршрут для жителей и гостей столицы Татарстана лежит через основные улицы вдоль медиафасада «Ак Барс Арены» и прилегающей к ней площадки, на которой, в зависимости от сезона, может раскинуться парк, каток или расположиться целый фестиваль. Но если зайти с другой стороны, то изнанка этого места покажет удивительный диссонанс в разнице обустроенности пространства.

Фото: Максим Кокунин

Отметим, что «Ак Барс Арена» предназначена не только для проведения футбольных матчей, но и других спортивных мероприятий, а также развлекательных шоу и концертов. Так, на стадионе были проведены церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады и церемония открытия чемпионата мира WorldSkills 2019. «Ак Барс Арена» приняла чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций 2017 года, а также чемпионата мира по футболу в 2018 году. Что касается прилегающей площадки, то:

с 2013 по 2016 год на ней работал «Народный каток», трафик которого составлял до 200 тысяч посетителей за сезон;

в 2015 году во время чемпионата мира по водным видам спорта там был оборудован культурный парк FINA, который посетили более 400 тысяч человек;

в 2016 году на месте FINA расположился самый большой в России парк движущихся динозавров «Юркин парк трэвел», а его гостями стали около 500 тысяч человек;

в 2017 году на стадионе «Ак Барс Арена» впервые прошел мультиформатный фестиваль Arenaland. Его хедлайнерами стали музыкальные коллективы Kadebostany, Therr Maitz, «Пицца». Так, в течение двух дней (22—23 июля) стадион посетило около 10 тысяч зрителей.

Фото: Максим Кокунин

Эти и еще множество других событий подарили стадиону мировую известность, трансляции с него шли почти во всех странах мира. Но мало кто знает, что скрывает его тыльная сторона, проходящая вдоль реки Казанки, куда не светят экраны и где не гудят колонки.



Фото: Максим Кокунин

Стадион расположен в Ново-Савиновском районе Казани, между проспектом Хусаина Ямашева и Чистопольской улицей, недалеко от аквапарка «Ривьера» и спортивного комплекса «Олимп».

Фото: Максим Кокунин

Проезжая стадион по направлению к Ветеринарной академии, но не поднимаясь на мост, а продолжив движение вдоль реки, можно выйти на старую пристань, которая использовалась при строительстве.

Фото: Максим Кокунин

Она окружена лугами с многообразием растений, среди которых кипрей, мятлик, вероника колосовидная и другие. В густой траве вьют свои гнезда различные виды птиц, обитают другие местные представители фауны.

Сама пристань стала излюбленным местом для рыбаков — 8 июня житель столицы Татарстана на этом месте выловил сома весом 25 кг.

Фото: Максим Кокунин

Вместе с этим пристань также часто оккупируют местные дети, которые там купаются, распугивая не только рыбу, но и обитающих здесь уток. Тихий уголок природы тянется вдоль берега, глиняная дорога, которая начинается у пристани, ведет ко Дворцу водных видов спорта.

Фото: Максим Кокунин

Однако тишина этого места привлекает не только любителей рыбной ловли и спокойного отдыха на природе. По вечерам молодые люди приезжают туда на машинах, распивают спиртное, курят кальян и слушают музыку, что создает проблемы для окружающей среды.

Фото: Максим Кокунин

На фотографиях «Реального времени» можно увидеть мусор, который оставили после себя веселящиеся граждане: сигаретные окурки, пустые бутылки и даже упаковки от пиротехники.

Фото: Максим Кокунин

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Максим Кокунин