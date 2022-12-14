В Казани проведут реновацию футбольного поля стадиона «Ак Барс Арена»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На казанской «Ак Барс Арене» проведут реновацию футбольного поля, выяснило «Реальное время». Потратить на это планируют 3,4 миллиона рублей.

Профинансируют работы за счет средств, полученных в рамках договора доверительного управления. Их необходимо выполнить в течение двадцати календарных дней.

Размер футбольного поля на «Ак Барс Арене» — 107 на 68,5 м, покрытие — натуральный газон. Есть система жидкостного подогрева газона, система орошения с автоматическим управлением и автоматическая система аэрации натурального газона.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В перечень работ входит выкашивание газона газонокосилкой, снятие механизированным способом слоя грунта на глубину не менее 40 мм, поднятие искусственного волокна системы GrassMaster граблями в четыре прохода по четырем направлениям, послойное распределение песка после каждого прохода граблями. Заказчик также требует удобрить почву, посеять семена газонных трав, полить газон, а также погрузить снятый грунт в самосвал, вывезти его и утилизировать.

Поле «Ак Барс Арены» неоднократно критиковал бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Он утверждал, что из-за плохого покрытия футболисты постоянно травмируются. В итоге стороны даже договорились, что поле больше не будет использоваться для нефутбольных мероприятий.



В Минспорте Татарстана рассказывали, что содержание стадиона «Ак Барс Арена» ежегодно обходится в 306 млн рублей. Из них 120 миллионов — внебюджетные средства.



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Татьяна Демина