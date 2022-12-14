В Казани проведут реновацию футбольного поля стадиона «Ак Барс Арена»
На казанской «Ак Барс Арене» проведут реновацию футбольного поля, выяснило «Реальное время». Потратить на это планируют 3,4 миллиона рублей.
Профинансируют работы за счет средств, полученных в рамках договора доверительного управления. Их необходимо выполнить в течение двадцати календарных дней.
Размер футбольного поля на «Ак Барс Арене» — 107 на 68,5 м, покрытие — натуральный газон. Есть система жидкостного подогрева газона, система орошения с автоматическим управлением и автоматическая система аэрации натурального газона.
В перечень работ входит выкашивание газона газонокосилкой, снятие механизированным способом слоя грунта на глубину не менее 40 мм, поднятие искусственного волокна системы GrassMaster граблями в четыре прохода по четырем направлениям, послойное распределение песка после каждого прохода граблями. Заказчик также требует удобрить почву, посеять семена газонных трав, полить газон, а также погрузить снятый грунт в самосвал, вывезти его и утилизировать.
Поле «Ак Барс Арены» неоднократно критиковал бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Он утверждал, что из-за плохого покрытия футболисты постоянно травмируются. В итоге стороны даже договорились, что поле больше не будет использоваться для нефутбольных мероприятий.
В Минспорте Татарстана рассказывали, что содержание стадиона «Ак Барс Арена» ежегодно обходится в 306 млн рублей. Из них 120 миллионов — внебюджетные средства.
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