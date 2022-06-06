На капремонт казанской «Ак Барс Арены» направят почти 180 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани планируется провести капитальный ремонт футбольного стадиона «Ак Барс Арена». На эти цели готовы направить более 177,3 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

Большую часть средств — свыше 103,6 миллиона рублей — направят на капремонт в южной части «Ак Барс Арены». Подрядчику необходимо выполнить общестроительные, сантехнические и отделочные работы, а также кондиционирование.

На стадионе планируется установить мульти-сплит-систему, проложить внутренние трубопроводы канализации из полипропиленовых труб, установить унитазы, столы и шкафы под мойки и так далее.

Еще 73,7 миллиона пойдут на комплекс работ по восстановлению огнезащитного покрытия и ремонт безнапорных ливневых трубопроводов кровли «Ак Барс Арены».

Фото: Максим Платонов

Заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана — требует выполнить работы до 1 декабря этого года. Подрядчика, который займется ремонтом, определят 14 июня, следует из документации на портале госзакупок.

«Реальное время» писало, что охрана «Ак Барс Арены» на проспекте Ямашева в Казани в 2022 году обойдется без малого в 30 миллионов рублей. Договор заключили с местным ООО «ЧОО «Т.А.Ш.» как с единственным поставщиком.



Фото: Максим Платонов

На уборку «Ак Барс Арены» в 2022 году выделят 17,7 миллиона рублей. В число работ входит: удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием, механизированная и ручная влажная уборка твердых полов и т.д.

Еще 7,4 миллиона рублей уйдет на техническое и сервисное обслуживание оборудования стадиона. Уход за газоном обойдется в 13 миллионов.



Татьяна Демина