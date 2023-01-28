До Лисичанска доехал самый крупный гуманитарный конвой из Татарстана

Фото: администрация Лисичанска/t.me (скриншот видео)

В Лисичанск прибыл самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из Татарстана. Об этом местная администрация сообщила в своем телеграм-канале.

— Город продолжает жить и восстанавливаться. В этом процессе играет важнейшую роль неоценимая помощь от многих районов и городов наших друзей из Республики Татарстан, — написано в публикации.

Как отметили в мэрии Лисичанска, в город доставили около 200 тонн грузов разнообразного назначения, среди которых стройматериалы, продукты питания, гигиенические принадлежности, теплая одежда и медикаменты. Их развезут в центры гуманитарной помощи и на склады предприятий ЖКХ.

Фото: администрация Лисичанска/t.me (скриншот видео)

Неделю назад власти Набережных Челнов отправили первую в этом году партию шефской помощи для ВС РФ на Донбасс. Также из города отправили гуманитарную помощь для жителей Лисичанска.

В ноябре «Реальное время» писало, что из Казани в подшефный Татарстану Лисичанск (ЛНР) отправили более 100 тонн гуманитарной помощи. Татарстанцы собрали продукты питания, медикаменты, строительные материалы и другие необходимые вещи для жителей.

Напомним, Татарстан взял шефство над Лисичанском в июле 2022 года. Тогда же в город приехали специалисты из республики, чтобы обследовать город. В сентябре в Татарстане появилась должность вице-премьера, отвечающего за Лисичанск. Ее занял префект казанской территории «Старый город» Евгений Варакин.

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Айрат Назипов