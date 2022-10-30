Челны отправили в зону СВО гуманитарную помощь на 11 млн рублей

Фото: Блог Наиля Магдеева

Из Набережных Челнов в зону специальной военной операции отправились шесть грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Их Челнов выехали шесть грузовиков шефской помощи с предметами первой необходимости и продуктами питания. Общий груз составил свыше 100 тонн груза на сумму более 11 млн рублей.



Фото: блог Наиля Магдеева

Собрать помощь удалось за счет Фонда поддержки мобилизованных и Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Логистика и автоперевозки Татарстана», а также с поддержкой учреждений города.

Сегодня в Мелитополь Запорожской области пришли четыре фуры гуманитарной помощи. Их доставили в городской логистический центра «Мы вместе с Россией». Среди привезенных продуктов — мука, сгущенка, макароны и другие товары.



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Илина Хакимова