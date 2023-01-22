Из Набережных Челнов отправили гуманитарный конвой на Донбасс

Фото: vk.com/Наиль Магдеев

Власти Набережных Челнов отправили первую в этом году партию шефской помощи для ВС РФ на Донбасс. Об этом сообщает администрация города.

— Помощь воинам — это наш профессиональный и человеческий долг. Это испытание на человеческую прочность. Будем и дальше поддерживать бойцов из Набережных Челнов и быть рядом с ними, — прокомментировал мэр города Наиль Магдеев.

Также из города отправили гуманитарную помощь для жителей Лисичанска. По словам Магдеева, она позволит обеспечить едой порядка 5 тысяч местных жителей. Планируется, что в будущем эта практика будет продолжена.

vk.com/Наиль Магдеев

В ноябре «Реальное время» писало, что из Казани в подшефный Татарстану Лисичанск (ЛНР) отправили более 100 тонн гуманитарной помощи. Татарстанцы собрали продукты питания, медикаменты, строительные материалы и другие необходимые вещи для жителей.

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Айрат Назипов