За сутки в Татарстане выявили 68 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки COVID-19 выявили у 68 человек. Всего на 27 января в республике зарегистрировано 194 937 случаев заражения коронавирусом, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 30 заболевших коронавирусом татарстанцев. Вылечились за это время 11 пациентов, всего с начала пандемии — 192 113.



Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 27 января.

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Айрат Назипов