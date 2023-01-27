Главное о коронавирусе на 27 января: благополучный прогноз по COVID-19, в США запретили «коктейль из антител»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане сделали 7 145 тестов на коронавирус



За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 68 человек. Всего на 27 января в республике зарегистрировано 194 937 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 113 человек, за минувшие сутки — 11. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 30 человек.



По состоянию на 27 января в Татарстане проведено 8 368 124 лабораторных исследования на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 7 145 исследований. За последние 7 дней охват тестированием в показателях на 100 тысяч населения составляет 164,9.

Фото: realnoevremya.ru

Профессор РАН: постковидный синдром проявляется усталостью и проблемами с памятью

За последние сутки в России выявили 7 164 случая коронавируса, выздоровели 4 876 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 924 261, а выздоровевших — до 21 331 320. Госпитализировали за сутки 939 человек. Умер за сутки 41 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 394 902 человека.



Профессор РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что постковидный синдром проявляется усталостью организма, отсутствием сил. Также специалист отметила, что у пациентов могут наблюдаться когнитивные нарушения и проблемы с памятью. Помимо этого, у людей возникает одышка, а также нарушения функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Прогноз по ситуации с коронавирусом в России сейчас можно назвать благополучным. Об этом заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко. В эфире радиостанции «Говорит Москова» специалист также выразил мнение, что большая доля заболеваний COVID-19 в стране приходится на штамм коронавируса «омикрон».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стартап из Российского университета дружбы народов разработал антиковидную дверную ручку с ультрафиолетом. Отмечается, что технология имеет уникальную конструкцию. В ее основе находится источник ультрафиолета C, который обеззараживает поверхность ручки и убивает 96% вирусов и бактерий за 2,5—3 секунды. Автор данного проекта признался, что идея о создании такого устройства пришла к нему во время пандемии COVID-19. Цель идеи — снижение количества заболеваний.

Власти Японии 8 мая переведут COVID-19 в категорию сезонного гриппа

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 669 854 687 раз, 6 820 946 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 259 155). На второй строчке — Индия (44 683 661), на третьей — Франция (39 708 282), на четвертой — Бразилия (36 768 677), на пятой — Германия (37 728 155).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 107 542). За ними следуют Бразилия (696 603), Индия (530 739), Россия (386 911), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 026).



За время пандемии было сделано 13 263 539 092 инъекции вакцины против коронавируса.



Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на применение в чрезвычайных обстоятельствах препарата Evusheld («коктейль из антител»), используемый для профилактики COVID-19. В медицинском регуляторе рассказали, что решение связано с неэффективностью данного лекарства в борьбе с новым штаммом коронавируса «кракен», который сейчас доминирует в США. По данным британско-шведской компании AstraZeneca, которая является разработчиком препарата, управление может восстановить разрешение, если уровень распространения таких видов вируса в США снизится до 90%.

Фото: realnoevremya.ru

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет сегодня собрание, его темой станет распространение COVID-19. В ходе встречи эксперты определят, остается ли пандемия коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заразившийся COVID-19, переносит болезнь в легкой форме. Об этом рассказал директор клиники «Вивамеди» Зураб Чхаидзе, сообщает Sputnik Грузия. По его словам, сейчас нет необходимости в том, чтобы переводить Саакашвили в реанимацию. Медики, в свою очередь, также отмечают, что в подаче кислорода экс-президент Грузии не нуждается. Сообщается, что врачи пока не выяснили, кто заразил Саакашвили коронавирусом.

Фото: commons.wikimedia.org / Tm

Власти Японии 8 мая переведут COVID-19 в категорию сезонного гриппа. Как сообщает агентство Kyodo, официально об этом решении власти страны объявят сегодня. Кроме этого, изменения затронут и правила ношения масок.

Мария Браньяс Морера, которой сейчас 115 лет, стала самым пожилым человеком в мире после смерти 118-летней Люсиль Рандон во французском городе Тулон. По информации британской газеты The Guardian, Морера из-за своего возраста попала в Книгу рекордов Гиннесса. По информации СМИ, женщина пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании. Кроме того, Морера повидала время пандемии испанского гриппа в 1918 году и одолела COVID-19. Как сообщает издание, про Мореру написали в мировых газетах после того, как она в мае 2020 года победила коронавирус. У женщины 11 внуков и 13 правнуков.

Фото: wikipedia.org (Мария Браньяс Морера слева. 1928 год)

Китайские вирусологи придумали, как хранить мРНК-вакцины от COVID-19 при комнатной температуре более 6 месяцев. Как сообщает агентство Xinhua, эксперты разработали для этого специальную технологию. Она основана на способе изготовления лиофилизированной вакцины, которая состоит из липидных наночастиц. По словам экспертов, данная мРНК-вакцина уже продемонстрировала должный эффект. Испытания на людях показали, что лекарство способствует формированию сильного иммунитета против нескольких видов штамма «омикрон». Вирусологи также уверены, что разработанная технология позволит устранить нестабильность вакцины.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов