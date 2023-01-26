Минфин предложил снять ограничения на финансирование «антикризисных инвестиций» из ФНБ

Минфин предложил скорректировать порядок направления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на внутрироссийские инвестиции. Вложения, которые сочтут для экономики особенно значимыми, можно будет осуществлять вне зависимости от объема ликвидной части фонда, то есть без настоящего требования о достижении 7% ВВП. На эти цели могут направить до 4,25 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в Бюджетный кодекс.



Согласно законодательству, в определенные активы (ОФЗ, акции компаний) средства ФНБ можно вкладывать без привязки к порогам, другие активы (паи инвестфондов под управлением РФПИ, начатые ранее инфраструктурные проекты и инфраструктурные проекты, включенные в соответствующий перечень после 1 октября 2021 года) — только по достижении ликвидной частью ФНБ планки в 7% ВВП, а в прочие активы — лишь по достижении планки в 10% ВВП.

В министерстве планируют отказаться от порога в 10% ВВП и оставить лишь планку в 7%. Вместе с тем рассчитывается расширить список инвестиций, возможных до достижения этой планки. Такие изменения должны поддержать экономику России «в текущих сложных геополитических и макроэкономических условиях».

На позапрошлой неделе Минфин России предложил расширить перечень направлений использования авансов инициаторами инвестиционных проектов за счет привлеченных ими средств. Министерство подготовило проект поправок в правила размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов.

В декабре 2022-го Минфин не исключал инвестирование средств ФНБ в активы, номинированные в долларах США. Также министерство выражало намерение пополнять ФНБ в юанях.

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Маргарита Головатенко