Минфин исключил возможность инвестирования средств ФНБ в долларовые активы

Инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в активы, номинированные в долларах США, исключено, сообщает Минфин России.



— Утверждена новая нормативная структура активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте, в рамках которой исключена возможность инвестирования средств Фонда в активы, номинированные в долларах США, — отмечается в сообщении.

В целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения.

Максимальная доля китайских юаней ограничена 60%, безналичного золота — 40% (ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно).

Фото: wikipedia.org

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Минфин, не приступая бюджетного правила, намерен пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) в юанях:



— С января следующего года бюджетное правило будет работать. <…> Сделаем оценку месячных показателей. Соответственно, будем принимать решение о пополнении или непополнении ФНБ, в какой валюте: в рублях, в юанях и так далее.

25 декабря Силуанов заявил, что Минфин хочет начать вести с западными странами диалог о взаимной разморозке активов. При этом он подчеркнул, что это также будет зависеть и от желания западных стран вести переговоры по этому вопросу.



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Маргарита Головатенко