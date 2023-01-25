Российские ученые разработали специальное питание для участников СВО

Специалисты федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специализированные пищевые продукты для военных, которые участвуют в спецоперации (СВО). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу центра.

Отмечается, что новые продукты и рационы повышают выносливость и улучшают концентрацию внимания солдат, что требуется для качественного выполнения поставленных задач. Более того специализированное питание поможет бойцам переносить неблагоприятные погодные условия, низкую температуру, стресс, усталость и недостаток сна.

Продукты также будут доступны мирным гражданам, которые находятся на территории военных действий.

В пресс-службе рассказали, что первые партии продуктов уже передали ФМБА России, военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, а также другим силовым структурам, которые работают обеспечивают работу в зоне СВО.



Скриншот видео Минобороны России

— Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи совместно с индустриальными партнерами разработал специализированные пищевые продукты для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, — сказано в сообщении.

В ФИЦ отметили, что большая доля продуктов обновленного рациона ранее уже была опробована космонавтами.



Специальная военная операция продолжается 11 месяцев. О ее начале Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев — 21 сентября — после этого в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



Детям призванных в ходе частичной мобилизации в России и ее регионах уже предоставили ряд льгот. Так, например, в Казани и районах Татарстана их обеспечили бесплатным горячим питанием.

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Антон Гаврилов