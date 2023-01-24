Казанский «Сайлент Хилл» — столицу Татарстана накрыло туманом
Сегодня утром, 24 января, Казань накрыл сильный туман — город напоминает пейзажи из кинокартины «Сайлент Хилл», корреспонденты «Реального времени» делятся фотографиями природного явления.
Гидрометцентр Татарстана накануне предупреждал, что сегодняшним утром Казань окутает туман.
Вчера из-за сильного тумана несколько авиарейсов, направляющихся в Казань, перенаправили в другие города.
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