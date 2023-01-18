В Казани по дорожному нацпроекту в 2023 году планируется обновить более 37 километров дорог

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казанской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут выполнены работы на 22 объектах общей протяженностью 37 километров. На сегодняшний день государственные контракты заключены на все объекты в полном объеме, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

В Авиастроительном районе Казани будет выполнен ремонт автомобильных дорог на 6 объектах общей протяженностью 2,9 километра. Работы выполнят по адресам:

улица Айдарова, на участке от улицы Ленинградской до Лукина, протяженностью 0,3 км;

улица Вересаева, на участке от улицы Пржевальского до Ударной, — 0,4 км;

улица Камчатская, на участке от улицы Пржевальского до Шоссейной, — 0,8 км;

улица Ленинградская, на участке от улицы Максимова до Пржевальского, — 0,3 км;

улица Пржевальского, на участке от улицы Вересаева до Камчатской, — 0,6 км;

улица Ударная, на участке от улицы Вересаева до ул.Камчатской, — 0,5 км.

В Ново-Савиновском районе будет выполнен ремонт улицы Адоратского, на участке от проспекта Ямашева до улицы Четаева, протяженностью 0,4 километра. В Советском районе отремонтируют улицу Мира в жилом массиве Самосырово, протяженностью 2 километра. В Приволжском районе будет выполнен ремонт на улицах Поперечно-Отарской и Центрально-Отарской, на участке от улицы Южно-Промышленной до Центральной в жилом массиве Отары, протяженностью 2 километра.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Московском районе работы проведут на 3 объектах общей протяженностью 2,45 км. Сюда вошли:

улица Городская, протяженностью 0,4 км;

улица Кулахметова — 1,3 км;

улица Хасана Туфана — 0,75 км.

Всего в этом году на региональной сети и в городских агломерациях Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будут выполнены строительно-монтажные работы на 133 объектах.

В начале января «Реальное время» писало, что на развитие дорожной инфраструктуры Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году направят 11,2 млрд рублей. Из указанной суммы 5,8 млрд рублей из бюджета Татарстана выделят на ремонт автодорог регионального значения и комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций. Из федерального бюджета 1,4 миллиарда направят на развитие дорог в Казани.

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Айрат Назипов