На незадействованных площадях Казанского порохового завода создадут индустриальный парк

Генеральный директор Казанского порохового завода Александр Лившиц заявил, что предприятие сохраняет планы по созданию индустриального парка на незадействованных площадях. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, санкции и осложнившаяся ситуация в мире не повлияли на планы по реализации данного проекта. Его концепция уже утверждена. Однако конкретные сроки реализации проекта Лившиц пока назвать не может.

Глава предприятия отметил, что завод придерживается концепции развития индустриального парка малотоннажной химии.

Летом прошлого года в Минпромторге Татарстана сообщали, что завершение строительства индустриального парка запланировано на 2024 год. Площадка комплекса превысит 81 га земель предназначения. Проект позволит создать порядка 300 новых рабочих мест на первом этапе.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале глава Зеленодольского района Татарстана Михаила Афанасьев сообщил, что на подведомственной ему территории в течение 3 лет появится еще один промышленный парк. Он расположится вдоль трассы М-7 и займет около 300 га земли.

Дарья Акимова