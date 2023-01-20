Даниил Медведев проиграл Себастьяну Корде и вылетел с турнира Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире Australian Open. Бывшая первая ракетка мира проиграл в третьем круге американцу Себастьяну Корде.

Игра продолжалась 2 часа 59 минут и завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу американца.

Россиянин впервые с 2018 года не сумел выйти в четвертый круг Australian Open. По итогам турнира Медведев опустится как минимум на 12-е место в рейтинге ATP, не защитив очки за прошлогодний финал.

Фото: pixabay.com

Отметим, что в первом круге россиянин одолел американца Маркоса Гирона. В следующем матче он одержал победу над австралийцем Джоном Миллманом.



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Айрат Назипов