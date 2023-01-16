За неделю в Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 9 по 15 января госпитализировали 129 заболевших коронавирусом. Это на 16 пациентов больше, чем на предыдущей неделе, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Со 2 по 8 января в республике госпитализировали 113 заболевших COVID-19. С 26 декабря 2022 года по 1 января 2023-го в больницы попали 155 татарстанцев.



В Татарстане с начала пандемии зафиксировано 194 148 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 191 592 человека. Умерли 2 009 татарстанцев.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина