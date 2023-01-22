В Татарстане за сутки выявили 66 новых случаев заражения COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 22 января в Татарстане зарегистрирован 194 617 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 191 941 человек, в том числе 37 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.
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