В Татарстане за сутки выявили 66 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 22 января в Татарстане зарегистрирован 194 617 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 191 941 человек, в том числе 37 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Айрат Назипов