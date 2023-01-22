Главное о коронавирусе на 22 января: до завершения пандемии один-два года, нарушения у переболевших детей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани продолжается вакцинация против COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 66 человек. Всего на 22 января в республике зарегистрировано 194 617 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 191 941 человек, за минувшие сутки — 37. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 15 человек.



В Татарстане доктора видят нарушения у перенесших коронавирус детей со стороны сердечно-сосудистой системы, нарушения гемостаза и нефрологические проблемы. «Наша заведующая ревматологическим отделением отмечает: стало очень много мультивоспалительного синдрома — это идет как осложнение. Сейчас хотим проследить динамику, что за дети им болеют, и выясняем, что в основном это дети, которые перенесли COVID в легкой форме», — рассказала заместитель главврача по медицинской части в казанской Городской детской клинической больнице №1 Ольга Шарипова.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жители Казани по-прежнему могут пройти вакцинацию против коронавируса. Сделать прививку горожане могут только «Спутником V». Вакцина есть в наличии во всех районах Казани.

5,7 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 5 729 случаев коронавируса, выздоровели 4 021 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 894 157, а выздоровевших — до 21 306 526. Госпитализировали за сутки 427 человек. Умер за сутки 41 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 394 694 человека.



Пандемия COVID-19 завершится не раньше, чем через один-два года, прогнозирует российский врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, сейчас вирус находится в стадии адаптации, которая может занять до двух лет. Позади остались три года «активного процесса».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России на протяжении двух дней выявили более 6 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки. Утром 20 января оперштаб сообщил о 6 078 заболевших, а 21 января — о 6 014.

ЮАР ждет Владимира Путина на первый после пандемии очный саммит БРИКС

В мире коронавирусом нового типа на 10:20 мск заразились 668 744 368 раз, 6 738 835 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 738 835). На второй строчке — Индия (44 683 145), на третьей — Франция (39 681 509), на четвертой — Германия (37 668 384), на пятой — Бразилия (36 717 501).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 104 118). За ними следуют Бразилия (696 254), Индия (530 733), Россия (386 708, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 829).



За время пандемии было сделано 13 239 527 812 инъекций вакцины против коронавируса.

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука рассказал, что Южно-Африканская Республика рассчитывает, что президент России Владимир Путин посетит саммит БРИКС, который впервые после пандемии пройдет очно. Он запланирован на август. Место проведения еще не выбрано.

Оптимизация мер по борьбе с COVID-19 и экономическая политика помогут повысить уверенность частного сектора и поспособствуют увеличению внутреннего потребления, считает ведущий экономист банка Morgan Stanley Четан Ахья. По его расчетам, это будет решающим фактором для восстановления активности в экономике и роста ВВП Китая.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн, который курировал вопросы, связанные с разработкой стратегии борьбы с пандемией, в скором времени может покинуть свой пост, сообщают американские СМИ. Покинуть место работы он решил еще в ноябре прошлого года.

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Татьяна Демина