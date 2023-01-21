В Запорожской области участились боестолкновения между российскими военными и ВСУ

Фото: Минобороны России

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в районе Гуляйполя в Запорожской области участились боестолкновения между российскими военными и ВСУ.

— Сегодня на Запорожской ЛБС, помимо ореховского направления, не менее горячим стало и гуляйпольское. Дай Бог, ждем хороших новостей, — говорится в сообщении.

Сегодня Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике.

— На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье, — говорится в сообщении.

Фото: Минобороны России

Напомним, вчера стало известно, что российские войска освободили Клещеевку под Артемовском (украинское название Бахмут, — прим. ред.) в Донецкой Народной Республике. В конце прошлой недели газета The Washington Post сообщила, что в украинской армии рассматривается возможность отступления из Артемовска.

— Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей, — рассказал неназванный главнокомандующий ВСУ.



Позавчера добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль в ДНР. Как отметили в Минобороны, огневую поддержку штурмовым группам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Южного военного округа.



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Максим Кокунин