СМИ: украинские войска рассматривают возможность отступления из Артемовска

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В украинской армии рассматривается возможность отступления из Бахмута — Артемовска, сообщает RT со ссылкой на газету The Washington Post.

— Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей, — рассказал неназванный главнокомандующий ВСУ.

В свою очередь командующий разведбатальоном Юрий Скала сообщил, что при необходимости военное руководство страны может применить меры, если потребуется «тактический маневр».

Напомним, на этой неделе в Минобороны России заявили о завершении освобождения Соледара. По сведениям министерства, это произошло еще вечером 12 января.

Там отметили, что этот процесс «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий».

— Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска, — сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

Чуть ранее российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. По данным штаба теробороны, российские войска продолжают наступление по нескольким направлениям.

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Максим Кокунин