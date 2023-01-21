Российские войска освободили населенный пункт Двуречье в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

— На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье, — говорится в сообщении.

О ситуации по направлениям:

На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское и Терны ДНР.

На Запорожском направлении в ходе наступления подразделениями Восточного военного округа были заняты более выгодные рубежи и позиции.

Вместе с этим истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Владимировка ДНР сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8.

Фото: Минобороны РФ

Напомним, вчера стало известно, что российские войска освободили Клещеевку под Артемовском (украинское название Бахмут, — прим. ред.) в Донецкой Народной Республике. В конце прошлой недели газета The Washington Post сообщила, что в украинской армии рассматривается возможность отступления из Артемовска.

— Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей, — рассказал неназванный главнокомандующий ВСУ.



Позавчера добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль в ДНР. Как отметили в Минобороны, огневую поддержку штурмовым группам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Южного военного округа.



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Максим Кокунин