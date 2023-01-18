Российские войска освободили населенный пункт Соль в ДНР

Добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в министерстве, огневую поддержку штурмовым группам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Южного военного округа.

— За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град», — сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

Фото: mil.ru

Напомним, на прошлой неделе в Минобороны России заявили о завершении освобождения Соледара. В министерстве объяснили, что установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска.

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Айрат Назипов