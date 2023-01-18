Зинэтула Билялетдинов: «У нас еще есть вопросы, которые нужно поправлять»

Сегодня «Ак Барс» обыграл команду «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов ответил на вопросы журналистов после матча.

По мнению главного тренера «Ак Барса», сегодняшняя игра получилась «достаточно хорошей». Билялетдинов отметил, что особенно она ему понравилась «по содержанию»:

— Задание на игру ребята, считаю, выполнили, они молодцы, — сказал тренер.

На вопрос журналистов о том, почувствовал ли Билялетдинов эмоции заново в первом «зеленом дерби» после возвращения в «Ак Барс», тренер поделился своими впечатлениями:



— Не только сейчас, всегда матчи между нами бывают серьезными, каждая команда старается победить. Для меня эта игра была в любом случае важной, мы боремся за каждое очко сейчас. Понимали, что будет непростой матч, поэтому хочу поблагодарить команду за такую подготовку.

Также журналисты поинтересовались, увидел ли Билялетдинов баннер болельщиков перед матчем: «Видел, был немного удивлен. Я там в очках, смотрелось неплохо, по-моему».

Ниже мы приводим для своих читателей полный список вопросов журналистов и ответов главного тренера «Ак Барса»:

— Никита Дыняк отсутствует два матча, это травма?

— Нет, не травма, кроме него и другие игроки пока не выходят, все по разным причинам.

— Александр Радулов вышел в тройке с Ильей Сафоновым и Кириллом Семеновым. Это попытка освободить его от борьбы за шайбу?

— Они уже играли вместе, после болезни Ильи мы поменяли звенья, а это возвращение было стандартным. Нам нравилось, как они играют, взаимодействие хорошее, и Сашке нравится играть с ними. Они молодцы, приносят большую пользу команде.

— Кажется, что Александр Радулов при вас заиграл с новыми эмоциями.

— Ну я очень рад этому, спасибо.

— Что нужно улучшить «Ак Барсу» еще в своей игре?

— У нас еще есть вопросы, которые нужно поправлять. Но я уже вижу хорошие сдвиги, и это приятно. Они еще нестабильные, так скажем, хотелось бы, чтобы игроки в каждом матче улучшали свои действия. Мы к этому идем, меня это радует.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

— Как за относительно короткий срок вам удалось настолько преобразовать «Ак Барс»?

— Мне еще ничего не удалось. Я не буду говорить, за счет чего, наверное, за счет работы. Но проблем достаточно, много вопросов, которые нужно поправлять. Главное для меня, что ребята стараются выполнять то, что мы им говорим. Нет никакого барьера, они молодцы, что воспринимают. Не хватает пока стабильности, но она должна прийти.

— Скучали ли вы по «зеленому дерби» в отпуске?

— Я об этом не думал! Это, конечно, не обычная игра для нас — и игроки это понимают, и болельщики, и уфимцы, и мы. Это особенная и важная игра, безусловно, не только для нас, но и для республики.

— Как вам атмосфера при полных трибунах?

— Хорошая поддержка, у нас кое-какие вещи не получались, но нас поддерживали, хочу поблагодарить болельщиков за это, мне это нравится.

— В чем секрет реанимирования Артема Лукоянова?

— Прибавил? Это хорошо. Секрет в его отношении, подходе, отдаче, вот и все.

— Кистевой бросок в «девятку» для него редкость.

— У него, кстати, в последних играх достаточно много хороших моментов, он немножко не справлялся с этим, а сегодня забил хороший гол.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

— В команде только два человека сыграли все матчи сезона — Вадим Шипачев и Кирилл Семенов. Они смогут провести все игры или вы дадите им отдохнуть?

— Мне кажется, они держат удар. Несмотря на то, что Вадим постарше, он игрок опытный и знает, как себя правильно готовить, соответственно, и играет правильно. Думаю, все будет в порядке, надеюсь на это во всяком случае.

Вчера Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу команды в матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 в серии буллитов против «Адмирала» (2:1 Б). Он признался, что игра для команды была сложной — соперник достойно вел оборону, а казанцам постоянно приходилось ее преодолевать.

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Илина Хакимова