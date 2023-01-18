«Ак Барс» одержал победу над ХК «Салават Юлаев»
«Ак Барс» дома обыграл команду «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Несмотря на то, что на 11-й минуте счет открыл форвард уфимцев Алексей Пустозеров, хозяевам удалось отыграться под занавес второго периода благодаря шайбе Александра Радулова.
Отличился хоккеист и в начале третьей двадцатиминутки — Радулов поучаствовал в голе Артема Лукоянова, который принес казанцам победу.
Таким образом, «Ак Барс» набрал 64 очка, обошел «Салават Юлаев» (63 очка) и занял 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Следующий матч команда Зинэтулы Билялетдинова проведет дома 20 января против «Авангарда». Игра в «Татнефть Арене» начнется в 19:00.
Отметим, что вчера главный тренер «Ак Барса» прокомментировал победу команды в матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 в серии буллитов против «Адмирала» (2:1 Б), сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Билялетдинов признался, что игра для команды была сложной — соперник достойно вел оборону, а казанцам постоянно приходилось ее преодолевать.
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