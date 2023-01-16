«Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом»
Казанский ХК «Ак Барс» дома одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23.
Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1).
Отметим, что первый период прошел без голов. На 17-й минуте второго игрового отрезка Николай Чебыкин, реализовав численное большинство, вывел владивостокскую команду в лидеры. Очки за результативные передачи получили Николай Елисеев и Либор Шулак. На 59-й минуте Дмитрий Кагарлицкий сравнял счет. В серии буллитов победу своей команде принес Дмитрий Воронков.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет с командой «Салават Юлаев» 18 января. Напомним, в последнем матче казанцы проиграли «Сибири» в матче КХЛ. Таким образом, подопечные Зинэтулы Билялетдинова прервали пятиматчевую победную серию.
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