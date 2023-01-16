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Зинэтула Билялетдинов признался, что для «Ак Барса» игра против «Адмирала» была сложной

22:34, 16.01.2023
Зинэтула Билялетдинов признался, что для «Ак Барса» игра против «Адмирала» была сложной
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу команды в матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 в серии буллитов против «Адмирала» (2:1 Б), сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Билялетдинов признался, что игра для команды была сложной — соперник достойно вел оборону, а казанцам постоянно приходилось ее преодолевать.

— Не хватало остроты, мы очень мало бросали, особенно в первые два периода. В третьем прибавили немножко в агрессии, стали обострять, и всё же период был неплохим. Победа нужная, я доволен ребятами, что смогли вытащить эту игру, — сказал главный тренер «Ак Барса».

— Леонид Тамбиев назвал свою команду противной. Потому вам было сложно?

— Постоянно преодолевать оборону на самом деле сложно. И прессинга особого не было от них, они выстраивались в нейтральной зоне, а мы ошибались там очень много при входе. В передачах мы ошибались, потому что они создавали плотность. Но нужно учиться играть против таких соперников.

У вас нет планов поменять сочетание первых двух игровых звеньев?

— Для чего?

Чтобы освежить атаку.

— Мы подумаем.

Илья Сафонов сейчас играет в четвёртом звене.

— Давайте сразу — у нас нет четвёртого звена, он выполняет свою определённую роль.

Выходит с партнёрами разрушительного плана. Нет в планах попробовать его в сочетании с более креативными игроками?

— Его не надо пробовать, он сыграет везде, это дело времени.

Фото: ak-bars.ru

В первом периоде у «Ак Барса» будто было недостаточно скорости, хотя «Адмирал» всегда играет вторым номером. Каким был ваш план на первый период?

— Мы всегда говорим о том, что должны хорошо начинать период. Но я ещё раз говорю — соперник не давал такой возможности. Мы много теряли шайбу при входе в зону, пытались забрасывать шайбу в зону, но не успевали цепляться за неё. Не всё так хорошо пока, как нам хотелось бы, но и соперник не позволял.

Леонид Тамбиев сказал, что был удивлён большим количеством удалений со стороны соперника. У вас есть понимание, с чем это связано?

— Я тоже многому удивляюсь, но давайте каждый будет удивляться своим вопросами. Конечно, есть вопросы к удалениям, и это не первая такая игра. Мы много об этом говорим, к сожалению, пока они происходят.

Александр Радулов часто попадает в кадр, когда что-то высказывает игрокам на скамейке. Насколько сильно это вам помогает, есть ли у него задатки тренера?

— Может быть, некоторым кажется, что он бывает чрезмерно агрессивным. Но он старается помочь словами игрокам. Внешне это может выглядеть не очень, но на самом деле он мне очень помогает.

Сегодня играл Константин Лучевников. Как оцените его игру?

— Он проводил первый матч, конечно, было сложновато, особенно в такой игре. Тем не менее, я считаю, что он сыграл достаточно неплохо, а дальше будем смотреть.

Как часто команда тренирует буллиты?

— Как правило, каждый день. Когда заканчивается основная тренировка, игроки встают на синюю линию и пробивают буллиты. Но в этом ничего нового нет, обычно все команды это делают.

Фото: ak-bars.ru

Александр Радулов и Дмитрий Воронков часто выходят на броски. Они сами вызываются или вы их назначаете?

— Нет, конечно, мы их назначаем.

— Впервые при вас отыгрались в концовке 6 на 5. Вы соскучились по таким эмоциям?

— Нет, хотелось бы выигрывать с хорошим счётом. Это сложно, в любом случае переживаешь, просто надо иметь холодную голову, не поддаваться эмоциям. Это обычное явление в хоккее, оно просто бывает, нужно вылезать из неё.

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Илина Хакимова
СпортХоккей Татарстан

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