Зинэтула Билялетдинов признался, что для «Ак Барса» игра против «Адмирала» была сложной

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу команды в матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 в серии буллитов против «Адмирала» (2:1 Б), сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.



Билялетдинов признался, что игра для команды была сложной — соперник достойно вел оборону, а казанцам постоянно приходилось ее преодолевать.

— Не хватало остроты, мы очень мало бросали, особенно в первые два периода. В третьем прибавили немножко в агрессии, стали обострять, и всё же период был неплохим. Победа нужная, я доволен ребятами, что смогли вытащить эту игру, — сказал главный тренер «Ак Барса».

— Леонид Тамбиев назвал свою команду противной. Потому вам было сложно?

— Постоянно преодолевать оборону на самом деле сложно. И прессинга особого не было от них, они выстраивались в нейтральной зоне, а мы ошибались там очень много при входе. В передачах мы ошибались, потому что они создавали плотность. Но нужно учиться играть против таких соперников.

— У вас нет планов поменять сочетание первых двух игровых звеньев?

— Для чего?

— Чтобы освежить атаку.

— Мы подумаем.

— Илья Сафонов сейчас играет в четвёртом звене.

— Давайте сразу — у нас нет четвёртого звена, он выполняет свою определённую роль.

— Выходит с партнёрами разрушительного плана. Нет в планах попробовать его в сочетании с более креативными игроками?

— Его не надо пробовать, он сыграет везде, это дело времени.

Фото: ak-bars.ru

— В первом периоде у «Ак Барса» будто было недостаточно скорости, хотя «Адмирал» всегда играет вторым номером. Каким был ваш план на первый период?

— Мы всегда говорим о том, что должны хорошо начинать период. Но я ещё раз говорю — соперник не давал такой возможности. Мы много теряли шайбу при входе в зону, пытались забрасывать шайбу в зону, но не успевали цепляться за неё. Не всё так хорошо пока, как нам хотелось бы, но и соперник не позволял.

— Леонид Тамбиев сказал, что был удивлён большим количеством удалений со стороны соперника. У вас есть понимание, с чем это связано?

— Я тоже многому удивляюсь, но давайте каждый будет удивляться своим вопросами. Конечно, есть вопросы к удалениям, и это не первая такая игра. Мы много об этом говорим, к сожалению, пока они происходят.

— Александр Радулов часто попадает в кадр, когда что-то высказывает игрокам на скамейке. Насколько сильно это вам помогает, есть ли у него задатки тренера?

— Может быть, некоторым кажется, что он бывает чрезмерно агрессивным. Но он старается помочь словами игрокам. Внешне это может выглядеть не очень, но на самом деле он мне очень помогает.

— Сегодня играл Константин Лучевников. Как оцените его игру?

— Он проводил первый матч, конечно, было сложновато, особенно в такой игре. Тем не менее, я считаю, что он сыграл достаточно неплохо, а дальше будем смотреть.

— Как часто команда тренирует буллиты?

— Как правило, каждый день. Когда заканчивается основная тренировка, игроки встают на синюю линию и пробивают буллиты. Но в этом ничего нового нет, обычно все команды это делают.

Фото: ak-bars.ru

— Александр Радулов и Дмитрий Воронков часто выходят на броски. Они сами вызываются или вы их назначаете?

— Нет, конечно, мы их назначаем.

— Впервые при вас отыгрались в концовке 6 на 5. Вы соскучились по таким эмоциям?

— Нет, хотелось бы выигрывать с хорошим счётом. Это сложно, в любом случае переживаешь, просто надо иметь холодную голову, не поддаваться эмоциям. Это обычное явление в хоккее, оно просто бывает, нужно вылезать из неё.



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Илина Хакимова