В Татарстане путепровод на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов готов наполовину

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В Татарстане продолжается строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Как сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», на сегодняшний день наполовину готов путепровод в районе села Шингальчи.

Его протяженность — 70 метров. Рабочие уже построили пять опор, устроили ригели, насадки и подферменники.

Также строители начали монтировать железобетонные балки пролетного строения. Это первый путепровод второго этапа обхода Нижнекамска и Челнов, на котором стартовали такие работы.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В общей сложности рабочим необходимо смонтировать четыре пролета. На каждом из них установят по пять сборных железобетонных балок длиной 12, 15 и 18 метров.

На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов проектом предусмотрено строительство восьми мостов и двух путепроводов. Работы идут на всех искусственных сооружениях. На основном ходу трассы рабочие занимаются устройством земляного полотна и водопропускных труб.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Проект обхода Нижнекамска и Челнов включает в себя строительство четырехполосной трассы IБ категории, 11 путепроводов, 10 мостов, 5 транспортных развязок и 5 пересечений в разных уровнях. Вдоль дороги установят электроосвещение, транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением.

Строительство обхода Нижнекамска и Челнов ведется в три этапа. Общая протяженность трассы составит 81 км.

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Татьяна Демина