Проект третьего этапа обхода Нижнекамска и Челнов на М-7 получил одобрение Главгосэкспертизы России

Фото: Максим Платонов (архив)

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию строительства третьего этапа трассы М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Третий этап включает в себя строительство четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 33,5 км, одного моста, путепровода и двух транспортных развязок. Одну развязку построят на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны — Сарманово, вторую — на стыке обхода с основным направлением трассы М-7 возле поселка Сосновый Бор.

Путепровод пройдет над автодорогой Новотроицкое — Комсомолец. Строительство моста планируется на участке, где трасса пересечет реку Челна.

Общая протяженность обхода составит 81,4 км. Его строительство будет завершено до конца 2024 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Положительное заключение по проектно-сметной документации на II этап строительства автомобильной дороги М-7 на участке обхода Нижнекамска и Челнов Главгосэкспертиза России выдала в октябре 2021 года. Этап включал в себя строительно-монтажные работы на участке км 26+800 — км 55+300, которые должны были пройти на территории Нижнекамского, Заинского и Тукаевского районов Татарстана.

Дарья Акимова