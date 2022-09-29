В Татарстане на третьем этапе обхода Нижнекамска и Челнов начали строить мост через реку Челну

В Татарстане на третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов приступили к строительству моста через реку Челну. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Проект предусматривает строительство шестипролетного моста протяженностью 166 метров. Работы планируется завершить к сентябрю 2024 года.

Мостовики уже начали устройство буронабивных свай. Рабочим предстоит соорудить железобетонные фундаменты семи монолитных опор. Позже они приступят к возведению ростверков, армированию и бетонированию стоек. Мост смонтируют из сборных железобетонных балок длиной 21, 24 и 33 метра.



Работы ведутся и на путепроводах в составе двух транспортных развязок: на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны — Сарманово и у поселка Сосновый Бор, в месте, где обход будет примыкать к основному направлению трассы М-7.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений на разных уровнях.

В сентябре на третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в рамках реализации скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург приступили к строительству путепровода и двух транспортных развязок.



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Татьяна Леухина