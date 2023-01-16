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В Кремле рассказали о новой концепции внешней политики России

13:04, 16.01.2023
В Кремле рассказали о новой концепции внешней политики России
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая концепция внешней политики России дорабатывается. Его цитирует RT.

— Новая концепция внешней политики России будет дополнена, будет работа финализироваться. Там будет определенное дополнение, — сказал Песков.

По его словам, дополнение «может быть утверждено указом президента», без проведения большого совещания Совбеза.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что на этой неделе президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза.

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Айрат Назипов
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